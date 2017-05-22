Новый способ воровства с банковских карт придумали кибермошенники

08:34, 23 мая 2017, ПАИ

Кибермошенники стали воровать данные карт банковских клиентов с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «Яндекс».

Отмечается, что для обмана пользователей хакеры используют несколько схем. Например, есть ресурсы, предлагающие вознаграждение за заполнение анкет. Соискателям работы сообщают, что с обещанной «зарплаты» нужно заплатить налог с помощью банковских карт. На этапе ввода данных конфиденциальная информация попадает в руки мошенников.

Кроме того, кибермошенники действуют через сайты, предлагающие гражданам «беспроигрышные лотереи», а также просят поучаствовать в благотворительной акции.

По оценкам «Яндекса», в месяц клиенты банков теряют около 20 млн рублей. При этом в сутки на уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей.