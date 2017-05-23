Законопроект об увеличении штрафов за предоставление услуг нелегалам будет внесён в Госдуму

08:23, 23 мая 2017, ПАИ

Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект, направленный на ужесточение административной ответственности за нарушение порядка оформления документов на право пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

Размеры штрафов за предоставление жилья, транспорта и иных услуг нелегальным мигрантам для физических лиц предлагается увеличить до 5 тыс. рублей (сейчас до 4 тыс. рублей), для должностных лиц – до 50 тыс. рублей (сейчас до 30 тыс. рублей), для юридических лиц – до 500 тыс. рублей (сейчас до 300 тыс. рублей).