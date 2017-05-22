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Ограбивший цветочный магазин великолучанин предстанет перед судом

В Великих Луках завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого  гражданина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 161 «Грабеж» УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 8 марта в Великих Луках в цветочный магазин на площади Калинина  зашел 40-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Продавщица обратила внимание, что незнакомец был в черной шапке с прорезями для глаз.

Обвиняемый открыто похитил из ящика для денег четыре тысячи рублей, после чего скрылся. Этого безработного мужчину по «горячим следам» задержали сотрудники уголовного розыска.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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