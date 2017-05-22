«Ауди» загорелся ночью в Великих Луках
23 мая в 2:37 в Великих Луках у дома № 9 по проспекту Гагарина загорелся «Ауди 100» 1991 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В автомобиле выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев на площади 2 квадратных метра, оплавлены пластиковые элементы решётки радиатора, закопчён салон.
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.