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«Ауди» загорелся ночью в Великих Луках

23 мая в 2:37 в Великих Луках у дома № 9 по проспекту Гагарина загорелся «Ауди 100» 1991 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В автомобиле выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев на площади 2 квадратных метра, оплавлены пластиковые элементы решётки радиатора, закопчён салон.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

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