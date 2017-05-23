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Общество

По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом

По выгодной цене выставлены на продажу земельные участки на берегу реки Великой, расположенные в деревне Глоты, в 4-х километрах от Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков». «Если вы подыскиваете место для строительства жилого дома или обустройства дачи недалеко от города, вам, наверняка, придется по вкусу это новое выгодное предложение», - подчеркнули в организации.

Участки расположены в стороне от существующей жилой застройки, прямо на берегу реки. При этом, их будущим владельцам будут доступны необходимые коммуникации: оборудованная дорога и электричество.

В настоящий момент покупатели еще имеют возможность выбрать вариант на первой линии (здесь остались буквально несколько объектов), либо ближе к лесополосе.

«Торопитесь воспользоваться майскими скидками и приобрести участок в живописном месте всего за 16 000 рублей за сотку!», - призвали псковичей в компании.

Подробности и запись на персональный показ по телефону: 8112- 29-84-84. Детальная информация тут.

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