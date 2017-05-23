Отчитаться о работе за два года обязала прокуратура себежскую колонию

09:42, 23 мая 2017, ПАИ

Прокуратура Себежского района выявила нарушения законодательства о предоставлении и распространении информации в деятельности ИК-6, расположенной в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что учреждение не предоставило информацию о своей деятельности за 2015 и 2016 годы Федеральному казначейству для размещения ее на официальном сайте в Интернете. В прокуратуре отметили, что в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не может быть ограничен доступ к информации о деятельности государственных органов, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну).

В этой связи прокурор района внёс в адрес начальника колонии представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.