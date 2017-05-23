0
09:53
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
09:10
Сокровища «сплющенного» раскопа
22:14
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
20:48
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
18:24
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
17:44
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
16:59
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Отчитаться о работе за два года обязала прокуратура себежскую колонию

Прокуратура Себежского района выявила нарушения законодательства о предоставлении и распространении информации в деятельности ИК-6, расположенной в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что учреждение не предоставило информацию о своей деятельности за 2015 и 2016 годы Федеральному казначейству для размещения ее на  официальном сайте в Интернете. В прокуратуре отметили, что в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не может быть ограничен доступ к информации о деятельности государственных органов, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну).

В этой связи прокурор района внёс в адрес начальника колонии представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
23 мая 2017
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
22 мая 2017
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
22 мая 2017
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
22 мая 2017
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области 1
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
22 мая 2017
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова 3

Идет загрузка...