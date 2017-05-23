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Общество

За заключение договоров с одним и тем же поставщиком оштрафован глава Спицинской волости Гдовского района

Глава Спицинской волости Гдовского района оштрафован за нарушения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности и противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 1, 10 октября и 1 ноября 2016 года администрация Спицинской волости заключила с одним и тем же поставщиком договоры на сумму до 100 тысяч рублей на оказание услуг, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом общая сумма заключенных договоров составила 283 тыс. 520 рублей.

Таким образом, администрация сельского поселения «Спицинская волость» при наличии возможности объявить конкурентную процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечив условия для эффективного расходования денежных средств, заключила контракты на одноименные работы с единственным поставщиком, пояснили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении главы поселения дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. Постановлением руководителя псковского УФАС глава поселения привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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