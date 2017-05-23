0
09:53
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
09:10
Сокровища «сплющенного» раскопа
22:14
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
20:48
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
18:24
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
17:44
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
16:59
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Концерт «Вечера с большим оркестром» откроет 74-ый филармонический сезон в Пскове

14 сентября в Пскове 74-ый филармонический сезон откроется концертом из абонемента №1 – «Вечера с большим оркестром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Впервые в Пскове Псковский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Эдуарда Банько исполнит Симфонию № 2 Ре мажор Иоганнеса Брамса и Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Людвига Ван Бетховена. Солистка - лауреат конкурса имени Чайковского, профессор Академии музыки королевы Елизаветы в Брюсселе Татьяна Самуил (скрипка).

В абонементы нового сезона войдут 15 концертов, три из которых будут по традиции виртуальными.  В пресс-службе отметили, что 25 мая в 18:00 в фойе БКЗ начнется продажа абонементов нового филармонического сезона.

Напомним, что абонемент дает право посещать определенные концерты филармонии со скидкой. 25 мая у псковичей появится возможность приобрести абонемент по самой выгодной цене. Скидка на мероприятия будет составлять 50%.

Кроме того, в 19:00 в БКЗ состоится концерт симфонической музыки абонемента №3 текущего сезона - «Загадка Россини, или Музыкальная кулинария». Всем, кто приобретает абонементы нового сезона на ярмарке в этот день – вход на концерт бесплатный.

«Важно, что в день работы ярмарки-продажи, в фойе БКЗ будут работать профессиональные консультанты, которые смогут подробно рассказать о предстоящем сезоне, программе, музыкантах и композиторах», - добавили в пресс-службе.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
23 мая 2017
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
22 мая 2017
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
22 мая 2017
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
22 мая 2017
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области 1
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова
22 мая 2017
Съёмки нового фильма Дмитрия Месхиева проходят на вокзале Пскова 3

Идет загрузка...