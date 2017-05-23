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Общество

Праздник «Довмонт Псковский» пройдёт в Пскове 28 мая

28 мая с 12:00 до 16:00 в Пскове на набережной реки Псковы (улица Милицейская) от Псковского кремля в сторону Финского парка развернется IV исторический праздник «Довмонт Псковский», посвященный святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В 12:00 состоится открытие праздника с торжественной встречей князя Довмонта и его дружины. После официальной части и приветственных слов, в 12:30, начнется дружеское показательное выступление дружины Довмонта с целью демонстрации боевых навыков. Затем желающие будут приглашены попробовать свои силы на ристалище, где среди гостей праздника состоится турнир по историческому фехтованию на тямбарах.

С 13:00 до 16:00 будут работать четыре площадки: музыкальный двор с праздничным концертом, ремесленный двор с продажей продукции и мастер-классами, сытный двор с таверной, исторический двор с лагерями псковских реконструкторов (тиры, исторические интерактивы). Гости праздника смогут увидеть много интересного: чеканку монет, средневековую фотолокацию, прядение из нити, средневековые танцы. В 16:00 планируется награждение победителей в турнире среди детей, взрослых и реконструкторов, а также в историческом квесте.

Цель мероприятия - формирование у подрастающего поколения исторических ценностей, патриотизма, объединение всех светлых, творческих стремлений молодежи.

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