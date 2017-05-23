Российско-белорусское тактическое учение запланировано на полигоне «Струги Красные»

10:22, 23 мая 2017, ПАИ

Представители Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь договорились о проведении совместных тактических учений на полигоне «Струги Красные» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Представители делегаций двух стран обсудили тему и вопросы всестороннего обеспечения планируемых тактических учений, а также сроки прибытия дружественных подразделений в район проведения совместных мероприятий.

Совместное российско-белорусское тактическое учение планируется провести на полигоне «Струги Красные» в середине сентября 2017 года.

В учении примут участие усиленный парашютно-десантный батальон ВДВ России и парашютно-десантный батальон ССО Белоруссии. Проходить оно будет в соответствии с Планом сотрудничества между Минобороны Российской Федерации и Минобороны Республики Беларусь.