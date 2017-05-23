«Псковэнерго» готовится к ЕГЭ

10:33, 23 мая 2017, ПАИ

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения единого государственного экзамена на территории Псковской области специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» провели комплекс предупредительных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день в производственных отделениях электрических сетей «Псковэнерго» проведена дополнительная проверка надежности схем и обследование оборудования, задействованного в электроснабжении всех пунктов приема экзаменов.

В дни проведения ЕГЭ на дежурстве будут находиться в общей сложности 49 передвижных резервных источника электроснабжения (РИСЭ), которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений оперативно восстановить подачу электроэнергии на пункты приема экзаменов. С этой целью в преддверии ответственных мероприятий налажено взаимодействие специалистов «Псковэнерго» с работниками школ, ответственными за внутренние электрические сети в зданиях.

В период проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности на предприятии будет организовано дежурство ответственных технических руководителей и дополнительных оперативно-выездных и ремонтных бригад.

По данным администрации области, для проведения ЕГЭ в основной период на территории региона будут задействованы 373 аудитории, все они оборудованы видеокамерами.

Основной этап сдачи школьниками Единого государственного экзамена начнется 29 мая с экзамена по информатике. 31 мая пройдет первый массовый экзамен по базовой математике. Всего в итоговой аттестации примут участие более 5,8 тыс. девятиклассников и почти 2,8 тыс. выпускников одиннадцатых классов.