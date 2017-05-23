0
11:19
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
09:53
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
09:10
Сокровища «сплющенного» раскопа
22:14
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
20:48
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
18:24
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
17:44
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Еще новости
Общество

Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах

2 июня в Пушкинских Горах в Научно-культурном центре состоится премьера поэтической программы Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие пройдет в рамках торжественного открытия 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.  «Евгений Онегин» предстанет в сценической версии литератора Глеба Кржижановского.

«В интерпретации Дмитрия Дюжева строки Александра Пушкина и музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение солнца русской поэзии», - отметили в пресс-службе.

Вход по бесплатным пригласительным билетам. Они будут доступны в кассе Научно-культурного центра в Пушкинских Горах и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Полная программа праздника тут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
23 мая 2017
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом 1
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
22 мая 2017
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
22 мая 2017
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
22 мая 2017
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области 1

Идет загрузка...