Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
2 июня в Пушкинских Горах в Научно-культурном центре состоится премьера поэтической программы Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Мероприятие пройдет в рамках торжественного открытия 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. «Евгений Онегин» предстанет в сценической версии литератора Глеба Кржижановского.
«В интерпретации Дмитрия Дюжева строки Александра Пушкина и музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение солнца русской поэзии», - отметили в пресс-службе.
Вход по бесплатным пригласительным билетам. Они будут доступны в кассе Научно-культурного центра в Пушкинских Горах и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Полная программа праздника тут.