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Ориентирование на внедорожниках организуют в Новоржевском районе 10 июня

10 июня в Новоржевском районе в местечке Глухой Бор состоятся открытые соревнования по внедорожному ориентированию на полноприводных автомобилях и квадрациклах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Новоржевского района.

 

Соревнования пройдут по группам «туризм», «спорт» и «экстрим». Кроме того, на мероприятии зрители смогут поиграть в волейбол, настольный теннис, побороться в гиревом спорте. Также всех гостей ждет концерт. 

Подробная информация расположена на сайте Глухой бор.

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