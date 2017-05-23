Ориентирование на внедорожниках организуют в Новоржевском районе 10 июня

13:38, 23 мая 2017, ПАИ

10 июня в Новоржевском районе в местечке Глухой Бор состоятся открытые соревнования по внедорожному ориентированию на полноприводных автомобилях и квадрациклах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Новоржевского района.

Соревнования пройдут по группам «туризм», «спорт» и «экстрим». Кроме того, на мероприятии зрители смогут поиграть в волейбол, настольный теннис, побороться в гиревом спорте. Также всех гостей ждет концерт.

Подробная информация расположена на сайте Глухой бор.