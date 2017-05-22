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Экономика

Россельхозбанк запустил сервис Android Pay с Mastercard

Россельхозбанк одним из первых на российском банковском рынке запустил новый сервис Android Pay от компании Google. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, услуга доступна держателям карт банка платежной системы Masterсard (Мастеркард), в ближайшее время ей также смогут воспользоваться владельцы карт VISA Россельхозбанка.

Android Pay позволяет клиентам АО «Россельхозбанк», зарегистрировав свою действующую платежную карту на мобильном устройстве с операционной системой Android, использовать его для оплаты покупок в торгово-сервисных предприятиях в России и в других странах мира.

Процесс подключения Android Pay занимает не более двух минут – для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение из магазина Google Play, ввести данные платежной карты и одноразовый пароль. За регистрацию карты и проведение платежей с помощью Android Pay АО «Россельхозбанк» не взимает с клиентов никаких комиссий.

Для оплаты покупок достаточно активировать телефон и поднести к платежному терминалу, поддерживающему технологию бесконтактных платежей. Также платежи можно совершать через Интернет-приложения, выбрав для этого способ оплаты «Android Pay».

«Россельхозбанк активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации», - отметили в пресс-службе банка.

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