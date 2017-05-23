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Общество

Четверых нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД в Пскове и Куньинском районе

В Пскове и Куньинском районе сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В областном центре 22 мая около 4:00 у дома по улице Максима Горького полицейские остановили  автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился 29-летний нетрезвый пскович. Еще один пьяный 52-летний  водитель на  автомобиле «Тойота» следовал по улице Металлистов в Пскове.

В Кунье вечером 21 мая по улице Пионерской на  «Опеле» ехал находившийся в состоянии опьянения 29-летний гражданин. А ночью 22 мая на 439-м  километре дороги Москва - Балтия стражи порядка остановили  машину ВАЗ-21074. Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый 28-летний житель Куньинского района. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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