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Розыск подозреваемого в квартирной краже ведут полицейские Великих Лук

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого  в совершении квартирной кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, днем 19 мая из дома по улице Тургенева была совершена кража. Злоумышленник выбил дверь и унес телевизор, мультиварку, электрочайник, золотые серьги и 16 тысяч 500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело, сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и  установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний  безработный, ранее судимый уроженец Пскова. Ведется его розыск.

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