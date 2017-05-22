Розыск подозреваемого в квартирной краже ведут полицейские Великих Лук

11:51, 23 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, днем 19 мая из дома по улице Тургенева была совершена кража. Злоумышленник выбил дверь и унес телевизор, мультиварку, электрочайник, золотые серьги и 16 тысяч 500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело, сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный, ранее судимый уроженец Пскова. Ведется его розыск.