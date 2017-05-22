Уровень газификации в России превысил 67%

17:03, 23 мая 2017, ПАИ

В 2016 году общий уровень газификации в РФ увеличился на 1% и составил 67,2%. Об этом сообщил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв на пресс-конференции в рамках организации годового общего собрания акционеров компании 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Что касается максимального уровня газификации в России, по словам Кирилла Селезнёва, все зависит от экономической целесообразности. «Мы находимся с регионами в плотном контакте», - подчеркнул он и добавил, что цели стопроцентной газификации всей России компания перед собой не ставит. Он также сообщил, что Псковская область газифицирована на 43%.

Кирилл Селёзнёв отметил, что в регионах построены 163 газопровода протяженностью более 1 тыс. 425 км, созданы условия газификации в 254 населенных пунктах. Газ появился в 25,4 тыс. домовладений и квартир, открыты 175 котельных. Общий объем газа газифицированных объектов превысил 250 млн кубометров в год.

В рамках Программы газификации регионов в 2016 году в 67 субъектах РФ осуществлялось строительство 572 газораспределительных сетей, газопроводов-отводов и ГРС, велись проектно-изыскательские работы по 350 объектам. На присоединение к сетям были выданы более 118 тысяч технических условий.

Также генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» РФ рассказал о выполнении администрациями субъектов РФ обязательств в соответствии с планами-графиками синхронизации работ по построенным в 2005-2016 годах межпоселковым газопроводам. По его словам, 47 регионов - участников программы газификации выполняют обязательства по подготовке потребителей к приёму газа в соответствии с планами-графиками или с некоторым отставанием. Псковская область входит в число субъектов РФ, которые выполняют обязательства с существенным отставанием.

Кирилл Селезнёв заметил, что задолженность потребителей перед группой «Газпром межрегионгаз» продолжает расти, на 1 мая текущего года она составила 199 млрд рублей, что больше уровня 2016 года на 6,3%. По словам гендиректора компании, основные категории неплательщиков не изменились: это теплоснабжающие организации и население. «Графики по погашению задолженности теплоснабжающими организациями подписаны, они исполнены на 34%. Есть регионы, которые их вообще не выполняют», - уточнил он.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» добавил, что продолжается работа по укреплению платёжной дисциплины, ведётся постоянная актуализация абонентной базы, установка приборов учета.