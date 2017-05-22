24 тысячи километров газопроводов будут построены в России до 2021 года

16:50, 23 мая 2017, ПАИ

До 2021 года в России планируется построить 24 тысячи километров газопроводов, создать условия для газификации в 3,5 тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв на пресс-конференции в рамках организации годового общего собрания акционеров компании 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По его словам, будут газифицированы более 600 тыс. домовладений и квартир, построены порядка 3 тысяч котельных, объектов коммунально-бытовой сферы, агропромышленного комплекса и промышленности.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» рассказал, что запланированный объем инвестиций ПАО «Газпром» на 2017 год составляет 25,7 млрд рублей. Более 570 объектов находятся в стадии завершения, продолжения и начала строительства, порядка 1000 объектов будут спроектированы в текущем году. Также ведётся завершение актуализации и разработки 18 генеральных схем газоснабжения и газификации регионов, 8 генеральных схем газоснабжения и газификации федеральных округов в 2016-2017 годах.

В настоящее время ООО «Газпром межрегионгаз» заканчивает формирование программ развития газоснабжения и газификации на 2016-2020 годы по 66 участвующим в программах газификации субъектам РФ. 39 программ уже утверждены «Газпромом» и регионами, 27 программ – в стадии завершения процесса согласования и утверждения.

Также Кирилл Селезнёв добавил, что ведется совершенствование законодательной базы сфере газоснабжения, «Газпром» продолжает работу с органами власти. Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» выразил надежду, что в 2017 году большая часть инициатив будет принята.