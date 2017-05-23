Посетить психолога посоветовали псковские врачи бездетным парам

12:02, 23 мая 2017, ПАИ

Псковские врачи посоветовали бездетным парам посетить психолога. Такую рекомендацию они дали 23 мая в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, главный врач Областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова сообщила, что есть врожденное и приобретенное бесплодие, но существует и психологическая форма. «Это довольно большой процент, чаще всего у женщин. От детских проблем и до проблем в жизни», - добавила специалист.

В свою очередь перинатальный психолог Областного центра медицинской профилактики Елена Антонова отметила: «Мы очень рады, когда пара обращается к докторам, обращается потом к психологам. Психологическая бездетность может быть не только у женщин, но и у мужчин. Разные факторы, конечно, влияют: мы блокируем свою потребность, но психологически мы не готовы, женщина управляет своей яйцеклеткой, и она в намеченный период может просто не выйти навстречу сперматозоиду. Есть уже случаи лечения, у нас сейчас несколько пар уже справились с психологическими проблемами и сейчас вынашивают детей». Также отметила влияние на ситуацию общества и работы.

Свое мнение по теме высказала и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая: «Любой пациент с этим заболеванием должен сначала посетить психолога, так как эта проблема в основном психосоматическая. Если уже потом выявляется медицинская проблема, тогда нужно начинать решать ее. Многие пары считают неправильным, когда врачи после полного обследования или сначала отправляют их к психологу, они не понимают, что им хотят помочь, думают, что врач просто не хочет ими заниматься».