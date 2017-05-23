0
11:19
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
09:53
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
09:10
Сокровища «сплющенного» раскопа
22:14
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
20:48
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
18:24
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
17:44
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Еще новости
Общество

Посетить психолога посоветовали псковские врачи бездетным парам

Псковские врачи посоветовали бездетным парам посетить психолога. Такую рекомендацию они дали 23 мая в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, главный врач Областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова сообщила, что есть врожденное и приобретенное бесплодие, но существует и психологическая форма. «Это довольно большой процент, чаще всего у женщин. От детских проблем и до проблем в жизни», - добавила специалист.

В свою очередь перинатальный психолог Областного центра медицинской профилактики Елена Антонова отметила: «Мы очень рады, когда пара обращается к докторам, обращается потом к психологам. Психологическая бездетность может быть не только у женщин, но и у мужчин. Разные факторы, конечно, влияют: мы блокируем свою потребность, но психологически мы не готовы, женщина управляет своей яйцеклеткой, и она в намеченный период может просто не выйти навстречу сперматозоиду. Есть уже случаи лечения, у нас сейчас несколько пар уже справились с психологическими проблемами и сейчас вынашивают детей». Также отметила влияние на ситуацию общества и работы.

Свое мнение по теме высказала и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая: «Любой пациент с этим заболеванием должен сначала посетить психолога, так как эта проблема в основном психосоматическая. Если уже потом выявляется медицинская проблема, тогда нужно начинать решать ее. Многие пары считают неправильным, когда врачи после полного обследования или сначала отправляют их к психологу, они не понимают, что им хотят помочь, думают, что врач просто не хочет ими заниматься».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
23 мая 2017
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом 1
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
22 мая 2017
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
22 мая 2017
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
22 мая 2017
Маникюрный салон посетили участницы конкурса «Миссис Псков 2017»
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
22 мая 2017
51-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет в Псковской области с 2 по 6 июня
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 мая 2017
Город Которск: съемки нового фильма Дмитрия Месхиева на железнодорожном вокзале Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
22 мая 2017
Владимир Кушнир покинул пост директора Агентства инвестиционного развития Псковской области 1

Идет загрузка...