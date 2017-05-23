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Общество

Наибольшим спросом опытные специалисты в Псковской области пользуются в сфере бухгалтерии

В 2017 году в Псковской области наибольшим спросом опытные специалисты пользовались в сфере «Бухгалтерия, управленческий учет»: 22% от всех вакансий с требованием к опыту работы более 6 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Службе исследований компании HeadHunter Северо-Запад.

Также в топ-5, где работодатели чаще ориентированы на кандидатов с большим трудовым стажем, входят такие профессиональные сферы, как: «Банки, инвестиции, лизинг» (20%), «Высший менеджмент» и «Продажи» (по 11%).

В разрезе отраслей компаний-работодателей из Псковской области чаще всего опытные специалисты нужны компаниям из электротехнической отрасли (18% от всех вакансий с опытом работы от шести лет), занятым в сфере информационных технологий и строительства, недвижимости (по 11%).

Предлагаемые соискателям средние заработные платы также варьируются в зависимости от требуемого опыта работы. В 2017 году в регионе специалисту с трудовым стажем более шести лет в среднем предлагают зарплату в размере 50 тыс. рублей, что более чем в два раза превышает ставку для начинающего специалиста (в среднем 22,5 тыс. рублей).

Однако на долю вакансий с требованием к опыту работы более шести лет приходится только 2% от всех предложений работодателей в Псковской области. В большинстве предложений о работе (48%) указан необходимый стаж от 1 до 3 лет; чуть меньше (44%) компаний опыт не требуют совсем.

В ходе исследования были проанализированы 2 тыс. 423 вакансии, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 января по 16 мая 2017 года.

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