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Общество

Возвращение налога на бездетность поддержала главврач Псковской городской поликлиники

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая поддержала возвращение налога на бездетность. Свое мнение по этому поводу она высказала 23 мая на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, подобный сбор - «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» существовал с 1941 года и до распада СССР. Бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и замужние женщины до 45 лет были обязаны отчислять государству 6% зарплаты.

«Когда мужчина платит налог на бездетность, у него появляется мотивация к заведению детей, чтобы не платить этот налог», - сказала Галина Невалённая. По ее мнению, такой инструмент, «который будет побуждать людей вынашивать детей», должен быть.

В целом отношение к беременности сегодня Галину Невалённую радует. При этом она отметила: «Конечно, есть негативные моменты: урбанизация, большие амбиции молодежи - отодвигаются даты рождения ребенка».

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