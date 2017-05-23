Возвращение налога на бездетность поддержала главврач Псковской городской поликлиники

12:19, 23 мая 2017, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая поддержала возвращение налога на бездетность. Свое мнение по этому поводу она высказала 23 мая на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, подобный сбор - «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» существовал с 1941 года и до распада СССР. Бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и замужние женщины до 45 лет были обязаны отчислять государству 6% зарплаты.

«Когда мужчина платит налог на бездетность, у него появляется мотивация к заведению детей, чтобы не платить этот налог», - сказала Галина Невалённая. По ее мнению, такой инструмент, «который будет побуждать людей вынашивать детей», должен быть.

В целом отношение к беременности сегодня Галину Невалённую радует. При этом она отметила: «Конечно, есть негативные моменты: урбанизация, большие амбиции молодежи - отодвигаются даты рождения ребенка».