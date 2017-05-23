Врачи: Примерно треть псковских семей являются бездетными

12:22, 23 мая 2017, ПАИ

«Точной статистики по бесплодным бракам нет, не все пары считают это проблемой. Приблизительно треть пар у нас без детей», - рассказала главный врач Псковского областного центр медицинской профилактики Мария Отраднова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 23 мая.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Марии Отрадновой, чаще всего в отсутствии детей супруги обвиняют друг друга и не обращаются к врачу.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная добавила, что бесплодие - это и болезнь, и патология. «Если в течение полугода отношений без контрацепции беременность не наступает, то это уже повод обратиться к врачу. Чем раньше обращаются, тем больше шанс помочь в этой проблеме», - отметила она.

Главврач городской поликлиники рассказала, что репродуктивная система человека меняется, и когда, например, если в одном возрасте не получилось забеременеть, то это может произойти в более старшем возрасте. «Все меняется и не стоит на месте, развивается», - сказала она.

Галина Неваленная добавила, что в некоторых случаях с медицинской точки зрения всё хорошо и у мужчины, и у женщины, но организм борется с беременностью. «Это совершенно нормально, это защитная реакция. И правильно делает. Это иногда решается через искусственное ведение сперматозоидов в шейку матки. Мы смотрим, имеют ли сперматозоиды движение, после полового сношения, специально делаем такие анализы. И после выявления проблем, предлагаем паре сделает искусственное оплодотворение», - пояснила она.

Мария Отраднова остановилась на вопросе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). «Сейчас платные организации предлагают ЭКО только потому, что это модно. Они внушили людям, что вы можете выбрать ребенку чуть ли не цвет глаз, пол и что убеждают, что он будет на сто процентов здоров. Это все похоже на выбор щенка в зоомагазине. Они не думают, настолько это все серьезно и что ЭКО очень бьет по репродуктивной системе», - заявила она и подчеркнула, что ЭКО - это последняя станция, «когда уже все испробовано».

Галина Неваленная заметила, что положительный результат ЭКО даёт в 40% случаев.