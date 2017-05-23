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Общество

По факту гибели пациентки в великолукской поликлинике Госкомитет области по здравоохранению проводит проверку

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации проводит внеплановую служебную проверку по факту смерти пациентки в поликлинике города Великие Луки 22 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Женщина 1950-го года рождения обратилась в поликлинику для прохождения планового медицинского осмотра. «Она жаловалась на слабость, отдышку и повышенную температуру тела в течение нескольких дней. Во время осмотра состояние пациентки резко ухудшилось, и она потеряла сознание. Осматривающий ее врач приняла реанимационные меры и вызвала на помощь бригаду Скорой помощи. К сожалению, спасти пациентку не удалось, и она скончалась», — рассказал и. о. главного врача медучреждения Роман Киримов.

Он также отметил, что, на первый взгляд, врач сделал всё необходимое для оказания экстренной помощи пациентке, но объективную оценку ее действиям можно будет дать только после завершения проверки. Причина смерти женщины будет установлена по результатам вскрытия, добавил Роман Киримов.

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