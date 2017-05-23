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В Великих Луках напавший на менеджера с ножом подросток приговорен к 8 годам лишения свободы

Вступил в законную силу приговор Великолукского городского суда по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 162 (разбой) и частью 3 статьи 30 - пунктом «з» части 2 статьи 105 (покушение на убийство из корыстных побуждений) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 16 апреля 2016 года около 11:30 злоумышленник пришел в офис кредитного потребительского кооператива в городе Великие Луки и напал на менеджера, нанеся ей множественные удары в область головы, туловища и конечностей принесенным с собой ножом, а когда он сломался, то попавшимися под руку ножницами. Затем, завладев находящимися в сейфе деньгами в сумме более 800 тысяч рублей, скрылся с места преступления. Смерть потерпевшей не наступила только благодаря своевременному оказанию ей первой медицинской помощи.

Приговором Великолукского городского суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 2 года и взысканием в пользу потерпевшей в счет компенсации вреда суммы в размере одного миллиона рублей. Апелляционным определением Псковского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения.

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