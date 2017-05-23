Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017. Регион представлен в категории «Российский экскурсионный отдых», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции области.
Онлайн-голосование журнал National Geographic Traveler открыл 22 мая. Продлится оно до 15 октября.
Участники онлайн-голосования могут также попробовать свои силы в фотоконкурсе «Россия в кадре».
Организатором премии выступает журнал National Geographic Traveler. Партнер проекта — Национальный туристический портал Russia.Travel.