При диспансеризации врач невельской больницы не обнаружила беременность школьницы

13:43, 23 мая 2017, ПАИ

В деятельности Невельской межрайонной больнице вскрыты грубые нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

Установлено, что при прохождении плановой диспансеризации 14-летней обучающейся одного из образовательных учреждений города Невеля акушер-гинеколог не обнаружила беременность несовершеннолетней сроком 21 неделя.

При этом осмотр школьницы осуществлялся с нарушением требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», утвержденного приказом Минздрава России от 1.11.2012 № 572н.

Для устранения выявленных нарушений межрайонный прокурор внес в адрес главного врача больницы представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, материалы проверки были направлены в Управление Росздравнадзора по Псковской области для рассмотрения вопроса о привлечении главного врача Невельская межрайонной больницы к административной ответственности по части 3 статьи 19.30 КоАП РФ.