VI книговедческие Кирилло-Мефодиевские чтения откроются в Пскове 24 мая

17:00, 23 мая 2017, ПАИ

24 мая в 14:00 Псковская областная библиотека проводит VI книговедческие Кирилло-Мефодиевские чтения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в фойе библиотеки начала работать выставка «Буква - свет, книга - мудрость, язык – душа», посвященная Дню Славянской письменности и культуры.

Также Псковский региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина предлагает пользователям ознакомиться с редкими изданиями XIX века, посвящёнными создателям письменности.

На портале Президентской библиотеки представлены электронные копии древнейшей летописи Русской земли «Повести временных лет по Лаврентиевскому списку», очерка 1885 года учёного-слависта Платона Кулаковского «История попыток решения вопроса об едином литературном языке у славян», историко-критического исследования Йосефа Добровского 1825 года «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители», а также публикация известного русского учёного и журналиста Михаила Погодина «Св. Кирилл и Мефодий – славяне, а не греки», изданного в Москве в 1864 году.

Напомним, что 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, традиционно приуроченный к Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей старославянской азбуки, христианских проповедников.

Доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, дом 2, конференц-зал. Телефон: 8(8112) 72-83-98).