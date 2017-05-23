0
17:22
Для 9 тысяч выпускников Псковской области 24 мая прозвенит последний звонок
16:54
Свои таланты продемонстрировали участницы конкурса «Миссис Псков-2017»
15:21
Конкурс на лучшую реконструкцию парка предложил устроить среди пяти районов Псковской области вице-губернатор
14:56
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
11:19
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
09:53
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
09:10
Сокровища «сплющенного» раскопа
Еще новости
Общество

VI книговедческие Кирилло-Мефодиевские чтения откроются в Пскове 24 мая

24 мая в 14:00 Псковская областная библиотека проводит VI книговедческие Кирилло-Мефодиевские чтения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в фойе библиотеки начала работать выставка «Буква - свет, книга - мудрость, язык – душа», посвященная Дню Славянской письменности и культуры.

Также Псковский региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина предлагает пользователям ознакомиться с редкими изданиями XIX века, посвящёнными создателям письменности.

На портале Президентской библиотеки представлены электронные копии древнейшей летописи Русской земли «Повести временных лет по Лаврентиевскому списку», очерка 1885 года учёного-слависта Платона Кулаковского «История попыток решения вопроса об едином литературном языке у славян», историко-критического исследования Йосефа Добровского 1825 года «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители», а также публикация известного русского учёного и журналиста Михаила Погодина «Св. Кирилл и Мефодий – славяне, а не греки»,  изданного в Москве в 1864 году.

Напомним, что 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, традиционно приуроченный к Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей старославянской азбуки, христианских проповедников.

Доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, дом 2, конференц-зал. Телефон: 8(8112) 72-83-98). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Для 9 тысяч выпускников Псковской области 24 мая прозвенит последний звонок
23 мая 2017
Для 9 тысяч выпускников Псковской области 24 мая прозвенит последний звонок 1
Свои таланты продемонстрировали участницы конкурса «Миссис Псков-2017»
23 мая 2017
Свои таланты продемонстрировали участницы конкурса «Миссис Псков-2017»
Конкурс на лучшую реконструкцию парка предложил устроить среди пяти районов Псковской области вице-губернатор
23 мая 2017
Конкурс на лучшую реконструкцию парка предложил устроить среди пяти районов Псковской области вице-губернатор
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа
23 мая 2017
72-летний пскович стал чемпионом мира по жиму штанги лежа 4
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
23 мая 2017
Актер Дмитрий Дюжев выступит с поэтической программой «Евгений Онегин» в Пушкинских Горах
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом
23 мая 2017
По 16 000 рублей за сотку продаются участки на берегу реки Великой под Псковом 1
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики
22 мая 2017
«Розовое лето» обещают россиянам синоптики 1
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону
22 мая 2017
Более 25 млн рублей направлены на подготовку псковских лагерей к летнему сезону

Идет загрузка...