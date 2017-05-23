Ход поддерживающего ремонта дорог проконтролировал глава Пскова

13:55, 23 мая 2017, ПАИ

23 мая глава Пскова Иван Цецерский совершил рабочий выезд с целью осмотра выполнения ремонтных работ дорожного покрытия на Запсковье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Началом объезда стал перекресток улиц Инженерной и Индустриальной. Здесь бригада рабочих ремонтировала дорожное полотно струйно-инъекционным методом (БЦМ). Главе города показали, как подготавливается машина к работе и как происходит сам процесс.

И. о. начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов пояснил, что эта машина-автомат, выполняющая продувку ямы струёй воздуха для очистки от сора и песка, заполнение ямы битумной смесью с гранитной крошкой и в завершение - посыпку сухой гранитной крошкой, чтобы смесь не прилипала к колёсам. Также этой смесью проливаются трещины, чтобы воспрепятствовать появлению ям. В Пскове работают 4 подобные машины, каждая в день может выполнить до 500 кв. метров поддерживающего ремонта. «Подобный метод применяется не только в России, но и в других странах мира», - отметил Дмитрий Таратынов.

Иван Цецерский подчеркнул: «Погодные условия стабилизировались. Температурный режим позволяет вести ремонтные работы на всех улицах города. С такой техникой мы в ближайшее время выполним поддерживающий ремонт на тех улицах, которые не попали под капитальный ремонт». Он также поинтересовался, как ведётся контроль за выполнением поддерживающего ремонта. По словам и. о. начальника УГХ, контроль двойной: внутренний – со стороны подрядчика и внешний - со стороны УГХ.

На перекрестке улиц Алмазной и Чудской, где ремонт покрытия струйно-инъекционным методом выполнен неделю назад, глава города после осмотра объекта акцентировал внимание участников выезда: «Мы воочию убедились в эффективности этого метода, асфальтовое покрытие прочное и чистое».

Что касается жалоб автомобилистов на разлетающиеся в разные стороны камни, то, как пояснил Иван Цецерский, это может происходить только сразу после заливки, потому что в течение суток излишки дорожной смеси убираются с дорожного полотна в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети.

Покраска автобусной остановки на пересечении улиц Чудской и Леона Поземского, которая завершалась в момент приезда главы Пскова, вызвала его возмущение. Были видны подтёки, неаккуратно смотрелась разлитая по земле краска. «Крайне неаккуратная работа, - высказал своё мнение Иван Цецерский, - это необходимо убрать». И. о. начальника УГХ заверил, что без устранения этих погрешностей объект не будет принят, подрядчики будут вновь предупреждены об аккуратности выполнения работ.

Ремонт верхнего слоя асфальтового покрытия улиц Старотекстильной и Ветряной был выполнен в этом сезоне. Во время объезда на дорогу наносилась разметка. Глава Пскова обратил внимание на смесь, которая для этого использовалась. Дмитрий Таратынов пояснил, что в её состав входят светоотражающие частицы, которые делают разметку видной и ночью.

Добавим, сейчас на всей территории Пскова начался покос, идет мойка улиц, ремонтируются дороги первой категории с автобусным сообщением, красятся урны, скамейки, ограждения, автобусные остановки.