Автозапчасти украла женщина в одном из подвалов в Опочке
В Опочке сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже автозапчастей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, получил информацию о том, что из подсобного помещения у дома на улице Красных Фронтовиков совершена кража автозапчастей.
По подозрению в совершении преступления, стражи порядка задержали 33-летнюю местную жительницу и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.