Автозапчасти украла женщина в одном из подвалов в Опочке

14:04, 23 мая 2017, ПАИ

В Опочке сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже автозапчастей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, получил информацию о том, что из подсобного помещения у дома на улице Красных Фронтовиков совершена кража автозапчастей.

По подозрению в совершении преступления, стражи порядка задержали 33-летнюю местную жительницу и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.