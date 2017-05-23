Пьяный автомобилист попытался дать взятку полицейским в Пскове и попал под суд

14:10, 23 мая 2017, ПАИ

Житель Пскова обвиняется в попытке дать взятку сотрудникам правоохранительных органов в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, и управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в конце февраля гражданин, будучи лишенным по решению суда права на управление транспортными средствами, в состоянии опьянения передвигался на автомобиле «Audi Q7» по Рижскому проспекту Пскова в сторону улицы Максима Горького. Его остановили сотрудники полиции.

Находясь в машине полиции для составления протокола об административном правонарушении, мужчина, осознавая негативные последствия и желая уклониться от уголовной ответственности за совершение преступления, попытался дать стражам порядка взятку, положив возле рычага переключения скоростей 1 тыс. 350 рублей и попросив не составлять в отношении него протокол. Однако полицейские отказались взять деньги и сообщили о случившемся в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 291.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года, а санкция статьи 264.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.