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Политика

В июне будут приниматься дизайн-проекты парков малых городов Псковской области

В июне будут обсуждаться и приниматься дизайн-проекты парков малых городов, затем начнется их реализация. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Парки малых городов» в Псковской области Геннадий Григорьев 23 мая на координационном совещании в региональном отделении «Единой России», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Геннадий Григорьев рассказал, что программа рассчитана до 2019 года, ее участниками стали Невель, Опочка, Остров, Печоры, Порхов. Сейчас идет массовое обсуждение, проводятся опросы. Существует специальная инструкция-конструктор - база элементов благоустройства, пояснил он.

В свою очередь заместитель губернатора Александр Кузнецов отметил: «Мы на эти пять районов смотрим как на пилотники в реализации этой программы. Через три года она не закончится. Надо определиться с основными направлениями работы».

В качестве примера он привёл парк в городе Порхове, где «раньше можно было целый день провести: там было колесо обозрения, хорошая танцплощадка, тир, а теперь — ничего, кроме деревьев». «Надо смотреть на прилегающие территории. Подход должен быть глобальным. Не остановиться бы на спилке деревьев и не сказать, что это и была цель», - подчеркнул Александр Кузнецов.

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