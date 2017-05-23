Набережную в Острове хотят реконструировать в рамках трансграничного проекта

17:42, 23 мая 2017, ПАИ

Администрация Островского района подготовила заявку на участие в трансграничном проекте по реконструкции набережной в городском парке. Потенциальным партнером муниципалитета в этом проекте является городская Дума города Раквере (Латвия), где также намерены реконструировать городскую набережную. Об этом сегодня, 22 мая, заявила заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская на координационном совещании в рамках партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Замглавы администрации также рассказала, что объем работ в рамках проекта запланирован в размере 12 миллионов рублей. Заявку планируется подать в июне. Она должна быть рассмотрена до сентября.

По словам Юлии Колпинской, что касается городского парка Победы, то планы администрации района изменились после обсуждения проекта реконструкции с населением. «На обсуждении люди говорят: «Бог с ними с газонами, нам надо активное времяпрепровождение», - рассказала она. Всего в обсуждении будущего парка, по словам замглавы районной администрации, приняли участие около двух тысяч человек. В результате «родился перечень работ, которые будет рассчитан на трехлетний период», - добавила она.

Юлия Колпинская сообщила, что в планах – демонтировать в парке устаревшую детскую площадку и установить новую на прорезиненное покрытие. Также в парке заменят освещение и установят антивандальные скамейки. На месте «натоптанных тропинок» появятся асфальтовые дорожки. А для молодежи, которая увлекается экстремальными видами спорта, оборудуют специальную площадку.

В свою очередь заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов напомнил, что работа в рамках проекта «Парки малых городов» не должна продвигаться «урывками». «Надо понимать конечную цель, иметь концепцию развития», - добавил он.