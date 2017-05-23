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Общество

Установку для порки предложил смонтировать в порховском парке глава района

Установку для порки тех, кто мусорит, предложил установить в городском парке Порхова глава района Виктор Степанов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с координационного совещания в рамках партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов», которое проходит сегодня, 23 мая.

По словам Виктора Степанова, население заинтересовалось партийным проектом: «Мамы с колясками спрашивают». «Но иногда хочется в парке поставить виселицу и перевешать тех, кто там гадит. Надо не мусорить, не... дамы тут, а то я сказал бы, что нельзя делать», - добавил Виктор Степанов.

 «Привлечение людей - это тоже способ сделать так, чтобы люди берегли...» - заметил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Я на счет виселицы погорячился, но установку для порки – точно, - продолжил Виктор Степанов. - Мы тут привлекли школьников. Им теперь ничего нельзя, но прибрались, никто не возмутился».

В целом о проекте «Единой России» глава района отозвался положительно, но добавил: «Хотите погубить дело - поручите его большому числу людей обсуждать, я как хозяйственник говорю. Есть пожелания граждан, есть наши возможности, а есть специалисты, которые знают, что в парке должно быть. Мы подключили общественность, молодежь через Интернет, лесников, творческого человека. Объединим это все и будем работать».

Виктор Степанов рассказал, что порховским парком давно никто не занимался, и местами он превратился в лес. Поэтому, по его мнению, первым делом необходимо определить судьбу деревьев, а потом выбрать место для дорожек, детского городка и других объектов. В частности, в порховском парке планируется создать лыжероллерную трассу. «Знаю, что некоторые районы пытаются международные проекты подтянуть. Надо смотреть, что мы вообще хотим», - отметил глава Порховского района.

Он сообщил, что сначала будет решено, какие деревья спилить, а какие оставить, потом начнется раскорчевка.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов сказал, что население ожидает от проекта несколько другого: чтобы в парке проводились мероприятия. «Есть концепция развития парка? Каким он будет? С кем это обсуждалось?» - поинтересовался он.

Глава Порховского района рассказал, что запланировано создание эстрады и дорожек, по которым можно было бы кататься на роликах, намечено восстановление набережной,  обустройство водоотвода, детской площадки. «У нас была из бревен, ее раскатали. Натурально хотелось расстрелять или повесить: рука бы не дрогнула», - заключил Виктор Степанов.

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