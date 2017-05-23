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Общество

Конкурс на лучшую реконструкцию парка предложил устроить среди пяти районов Псковской области вице-губернатор

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов предложил провести конкурс на лучшую реконструкцию сквера среди пяти муниципалитетов – участников программы «Единой России» «Парки малых городов». Такую инициативу он озвучил на координационном совещании в рамках партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов, которое проходит сегодня, 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Минимальный перечень должен быть заложен. Давайте еще среди пяти пилотных районов конкурс проведем, у кого парк получится лучше и интереснее. Постараемся финансово поддержать победителя», - предложил заместитель губернатора.  

Он отметил, что в этом году участие в проекте примут участие только пять районов, а в следующем к ним присоединятся все муниципалитеты области.

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