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Общество

В Печорах жители выбрали для благоустройства не тот парк, который хотели власти

В Печорах, который попал в проект «Единой России» «Парки малых городов», жители выбрали для реконструкции не тот сквер, который хотела администрация города. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Печор Марина Егорова  на координационном совещании в рамках  проекта «Парки малых городов» 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Егорова рассказала, что в опросе приняли участие 490 человек, анкетирование проводилось в социальной сети «ВКонтакте» и на улицах города.

Она отметила, что в парке, который будет реконструирован, появятся детская площадка и места отдыха: скамейки, клумбы, цветники, дорожки.

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