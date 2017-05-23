В Печорах жители выбрали для благоустройства не тот парк, который хотели власти

15:09, 23 мая 2017, ПАИ

В Печорах, который попал в проект «Единой России» «Парки малых городов», жители выбрали для реконструкции не тот сквер, который хотела администрация города. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации Печор Марина Егорова на координационном совещании в рамках проекта «Парки малых городов» 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Егорова рассказала, что в опросе приняли участие 490 человек, анкетирование проводилось в социальной сети «ВКонтакте» и на улицах города.

Она отметила, что в парке, который будет реконструирован, появятся детская площадка и места отдыха: скамейки, клумбы, цветники, дорожки.