«Фронтовой» ПАИ-live состоится 24 мая

18:09, 23 мая 2017, ПАИ

Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live 24 мая в 12:00 станет глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Псковской области, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.

Созданный по инициативе Президента как «надпартийное» общественное движение, ОНФ пытается активно участвовать в самых проблемных сферах общественной жизни — в Псковской области активисты фронта следят за состоянием дорог, составляют карты нелегальных свалок, контролируют капремонт многоэтажек и переселение граждан из ветхого жилья. Григорий Турчин расскажет, каковы результаты деятельности общественников, какие идеи выдвигают псковские «фронтовики» накануне выборов, как к «народным инспекторам» относятся власти?

Свои вопросы гостью студии можно оставлять на странице ПАИ-live.