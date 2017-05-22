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Экономика

Половина контрольно-кассовых машин псковских предпринимателей соответствует новым требованиям

В Псковской области зарегистрированы 3200 контрольно-кассовых машин, соответствующих новых требованиям, что составляет 53-54% от количества подлежащих замене. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этой связи Алексей Павлов отметил новшества, в соответствии с которыми теперь не нужно идти в налоговый орган и стоять очередь: все можно сделать в электронном виде на сайте ФНС.

Он рассказал, что переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники - некая новация в деятельности Управления. По его словам, смысл реформы в следующем: в последнее время ФНС развивает такое направление своей деятельности, как сбор налогов в бюджет, применяются разные подходы. Алексей Павлов заметил, что в розничной торговле генерируются большие денежные потоки, и государству необходимо данную сферу деятельности контролировать вопросы денежного оборота в розничной торговле. «Все мы потребители, и должны иметь гарантии, что данные товары будут качественными, поставленным в установленном законе порядке», - добавил он.

Спикер пояснил, что суть изменений в том, что контрольно-кассовая техника либо заменяется но новую, либо подвергается модернизации. С 1 июля 2016 перейти можно было в добровольном порядке. С 31 марта перейти на этот порядок были обязаны лица, осуществляющие розничную и оптовую торговлю алкогольной продукцией, а с 1 июля 2017 года –  индивидуальные предприниматели, работающие на общей и упрощённой системе налогообложения, а также уплачивающие единый сельскохозяйственный налог.

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