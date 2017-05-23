Алексей Кияница и Дарья Суховей станут участниками одиннадцатого сеанса «ПОЭТОПРОЕКТОРА» в Пскове

15:47, 23 мая 2017, ПАИ

27 мая в Пскове в медиахолле Театрально-концертной дирекции (ТКД) области состоится одиннадцатый сеанс современной поэзии «ПОЭТОПРОЕКТОР». Участниками мероприятия станут петербургские поэты Алексей Кияница и Дарья Суховей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ТКД.

Алексей Кияница - поэт. Родился в 1976 году в Алма-Ате. С 1995 года живет в Петербурге. Получил юридическое образование. Публиковался в казахстанских детско-юношеских изданиях, затем, после многолетнего перерыва, в журналах «Новая реальность», «Воздух», «Крещатик», «Зинзивер», в альманахе «Среда», на сайтах «Полутона», «Цирк Олимп», «TextOnly». Вошёл в антологии современной поэзии Санкт-Петербурга «Собрание сочинений. Том 4», кроме того, публиковался в альманахе верлибра «Как становятся экстремистами». Участвовал в многочисленных поэтических фестивалях в России за рубежом. Автор трёх книг стихов: «Приговоренный к себе» (Алма-Ата, 1997), «Другие» (Санкт-Петербург, 2013), «Балтийский ветер (Чебоксары, 2016).

Дарья Суховей - поэт, культуртрегер, переводчик, критик, филолог. Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского университета, кандидат филологических наук. Публиковалась в журналах «Новое литературное обозрение», «Арион», «Октябрь», «Дети Ра», «Воздух» и других как литературный критик со статьями о творчестве таких авторов, как Генрих Сапгир, Михаил Ерёмин, Анна Альчук, Гали-Дана Зингер.

С 1999 года курирует «Санкт-Петербургский литературный гид» (СПбЛитГид) — расписание литературных событий в Санкт-Петербурге. Ведёт и аналогичный информационный ресурс, посвящённый литературным событиям Москвы (МосЛитГид). С 2001 года проводит ежегодный Майский фестиваль новых поэтов, с 2011 года передвижной поэтический фестиваль «Авант».

Начало встречи в 18.00. Вход свободный.