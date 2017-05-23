Презентация издание «Русский мир и Латвия» состоится в Пскове 25 мая

17:59, 23 мая 2017, ПАИ

25 мая в 17:30 в Псковской областной библиотеке состоится презентация сборника документов «Русский мир и Латвия: Православие в Латвии в документах эпохи: Пыталово. Приход св. Николая. Протоиерей Сергий Ефимов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сборник посвящен истории города Пыталово в 20-е и 30-е годы XX века. «Несмотря на окраинное положение, Пыталово влекло к себе людей, отдаленных от России государственной границей, но беззаветно любивших свою Родину. Небольшое местечко, городок, а сколько удивительных судеб и замечательных людей», - отметили в библиотеке.

По словам организаторов выставки, сборник документов поможет в осмыслении исторического наследия края, как специалистам, так и всем интересующимся социокультурной проблематикой межвоенного времени. Материалы, помещенные в книге, публикуются впервые.

Издание документов с комментариями подготовлено рижским историком, главным редактором альманаха «Русский мир и Латвия» Сергеем Мазуром, по материалам Национального архива Латвии. На встрече он расскажет о работе над книгой.

Встреча пройдет в рамках заседания Клуба псковских краеведов.