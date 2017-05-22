Применение онлайн-касс предусмотрено только в пяти городах Псковской области

15:54, 23 мая 2017, ПАИ

Применение контрольно-кассовой техники в онлайн-режиме предусмотрено только в пяти городах Псковской области: в Пскове, Великих Луках, Невеле, Опочке и Порхове. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Павлов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Павлов пояснил, что существуют некоторые послабления, предусмотренные в законе о новом порядке применения контрольно-кассовой техники. По его словам, к объектам, находящимся в местности, удаленной от сетей связи, в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч человек, законодатель достаточно лоялен. Если предприниматели находятся в такой местности, то они могут применить контрольно-кассовую технику в режиме оффлайн, а не одномоментно с расчетом, позже передав сведения в налоговую.

Алексей Павлов также сообщил, что в Псковской области насчитывается 30 тыс. пользователей ККТ и 700 тысяч пользователей услуг, права которых, по его словам, тоже должны быть защищены.