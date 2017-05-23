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Общество

Замруководителя областного Следственного управления встретится с великолучанами 25 мая

25 мая с 14:00 в Великих Луках первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Андрей Токарев проведет прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча пройдет по адресу: улица Новосокольническая, дом 17б.

Отвечают за проведение приёма  руководитель следственного отдела по городу Великие Луки  Кирилл Попов (телефон для записи  8(81153) 7-11-34)  и руководитель  Великолукского межрайонного следственного отдела (территория обслуживания Великолукский, Куньинский, Новосокольнический, Невельский и Усвятский районы) Михаил Климанович (телефон для записи 8(81153) 5-35-52).

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