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Экономика

Владимир Зубов: Введение новой кассовой техники для предпринимателей выведет на новый уровень налоговой контроль

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает, что введение новой кассовой техники для предпринимателей – это реформа, которая идёт в ногу с технологическим прогрессом,  и выводит на новый уровень контроль со стороны налоговых служб.  «Это неизбежный этап, ибо прогресс остановить невозможно», - заявил он на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 23 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что с 1 июля 2017 году обязательна передача данных о продажах для всех владельцев контрольно-кассовой техники, с 1 июля 2018-го – для налогоплательщиков ПСН и ЕНВД, организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и оказывающих услуги населению, владельцев торговых автоматов и терминалов.

Что касается «серого сектора» экономики, то, по словам Владимира Зубова, после нововведений его представителям придётся либо уйти в «белый бизнес», с учетом требований закона, существующих для большинства предпринимателей, либо перейти в нелегальный «черный» сектор, «с которым уже нужно разговаривать с применением административного и уголовного права».

Владимир Зубов отметил также, что принято решение подойти с пониманием к тем проблемам, которые возникают в процессе перехода на новую технику. Он пояснил, если предприниматель уведомит ФНС о подаче заявки  на обеспечение, но исполнение ее будет откладываться на некоторое время по объективным причинам, то наказания за это не последует.

Также о лояльном подходе в первое время [до четвёртого  квартала 2017-го] заявил заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Павлов. При этом он обратил внимание на то, что по России Псковская область сейчас на 14-м месте из 84 субъектов, то есть является одним из самых активных регионов по внедрению новой контрольно-кассовой техники.

В то же время Алексей Павлов уточнил, что штрафы за непереход на новую систему для должностных лиц составят от 25 до 50 процентов от суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники (ККТ), но не менее 10 тыс. рублей, для юрлиц -  от 75 до 100 процентов, но не менее 30 тыс. рублей.

Кроме того, Владимир Зубов посоветовал бизнесменам не переплачивать за устройства, функции которых не потребуется, а выбирать подходящие аппараты. Он сравнил эту технику со смартфоном, который приобретается, но используется зачастую на 10%.

По словам Владимира Зубова,  стоимость новых контрольно-кассовых аппаратов составляет от 28 тысяч рублей.  

Генеральный директор группы компаний «Проф Имидж» Евгений Воробьёв заявил, что его предприятие готово сделать предложение от 20 тысяч рублей, и добавил, что интерфейс новых аппаратов понятен, поэтому проблем с их использованием не возникает: они не слишком отличаются от того, что было «шаг назад». Также он сообщил, что некоторые виды контрольно-кассовой техники есть на складе его предприятия,  доставка других занимает примерно неделю, по сложным позициям – «надо смотреть индивидуально», но некоторые модели приходится ожидать до месяца.

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