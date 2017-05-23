«12 путешествий по Псковской земле» представил петербургский журналист

17:11, 23 мая 2017, ПАИ

23 мая в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина петербургский журналист и писатель Анатолий Аграфенин презентовал свою книгу-путеводитель «12 путешествий по Псковской земле». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Представлять петербуржцу Псковскую землю - это определенная наглость, но я на это решился. Прежде всего хочу показать эту книгу здесь - в Петербурге презентация будет только 8 июня. Первоначально задумывались 8 путешествий, но потом выяснилось, что набирается 10, а где 10 - там и 12», - сказал Анатолий Аграфенин.

Он отметил, что с издательством, где напечатали книгу о Псковской области, он уже выпустил путеводители по Ленинградской области и Латвии. «У издательства 2 тысячи точек продажи по России. Лучше всего продаются мои путеводители за Уралом и на Дальнем Востоке: по-видимому, их покупают люди, которые хотят поехать в европейскую часть России и готовятся к этому», - добавил автор.

Как признался писатель, в какой-то момент ему стало страшно, что он взялся за неподъемный труд. «Но вот, наконец, книжка вышла и вскоре она появится в продаже, - сказал он. - Путеводитель посвящен моей жене Ольге, с которой мы вместе путешествуем. Мне показалось это символичным, потому что Ольга - это главное имя для этой земли. Россия как страна сохранилась, в том числе, потому, что была Псковская земля».

Также Анатолий Аграфенин сообщил о реакции профессиональных историков на его путеводитель: «Мы сразу говорим: это авторский путеводитель, не хотите - не читайте. Но, слава богу, читают, в магазины никто пока не возвращал. Пусть историки предъявляют претензии - я тоже что-то новое узнаю. Давайте выйдем за рамки стереотипов. У каждого может быть своя версия. Но чем талантливей автор, тем интереснее спорить».