На 14% вырос пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Псковом

17:47, 23 мая 2017, ПАИ

На 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос пассажиропоток между Псковом и Санкт-Петербургом после введения с 28 апреля согласованных по графику пригородных поездов «Псков – Луга» и «Луга – Санкт-Петербург». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Напомним, что с 28 апреля по 30 октября 2017 года ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по договоренности с администрацией Псковской области назначила дополнительные поезда:

№ 6161 Санкт-Петербург-Балтийский – Луга (ежедневно), отправляется из Санкт-Петербурга в 17:25, делает остановку на остановочном пункте Гатчина-Варшавская в 18:07-18:08 и приезжает в Лугу в 19:30.

№ 6561 Луга – Псков (ежедневно), отходит из Луги в 19:42, делает остановки в Плюссе в 20:21-20:23 и Стругах Красных – в 20:44 - 20:46. Прибывает в Псков в 21:39.

№ 6562 Псков – Луга (ежедневно), отправляется из Пскова в 6:57, с остановками в Стругах Красных в 7:55-7:57 и Плюссе – 8:19 - 8:21, прибывает в Лугу 9:00.

№ 6162 Луга – Санкт-Петербург-Балтийский (ежедневно), отходит из Луги в 9:20, делает остановку на Гатчина Варшавская в 10:28 - 10:29 с прибытием на Балтийский вокзал в 11:07.