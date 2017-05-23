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Общество

Грозы ожидаются в Псковской области 24 мая

24 мая на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днем – от   +15 до +20.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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