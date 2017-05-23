Колонна аэронавтов проедет по Великим Лукам 12 июня

18:13, 23 мая 2017, ПАИ

12 июня в 18:00 в Великих Луках от площади Ленина в рамках открытия 22-й Международной встречи воздухоплавателей пройдет колонна аэронавтов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в районе крепости, куда прибудет колонна, будет развернута праздничная торговля, а на летней эстраде состоится концерт лучших творческих коллективов города, кроме того, для великолучан и гостей города будет играть духовой оркестр.

В 18.40 на сцене состоится чествование пилотов, после которого они в сопровождении мажореток праздничным строем пройдут на взлетное поле через отреставрированные западные ворота великолукской крепости, где их будут приветствовать персонажи, связанные с историей города.

Общий старт аэростатов намечен в период с 19:00 до 21:00 при благоприятной погоде. Но при любых погодных условиях весь вечер на территории парка будут работать многочисленные творческие и развлекательные площадки.

В связи с проведением мероприятий в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей будет прекращено движение авто- и мототранспорта:

- 12 июня с 16:00 до 18:30 на площади Ленина на период построения колонны участников 22-ой Международной встречи воздухоплавателей и выхода колонны с площадь Ленина и 16 июня с 18:00 до окончания ночного свечения аэростатов.

- 11 июня с 19:30 до 21:30 по проспекту Ленина от улицы Некрасова до улицы Лизы Чайкиной на период проведения соревнований «кей-граб». Объезд будет организован по транспортной магистрали, мост через реку Ловать по улице Винатовского, Холмской, Ботвина, Некрасова.

- 12 июня с 17:15 на период построения колонны участников встречи воздухоплавателей и выхода колонны с площади Ленина проезд будет перекрыт по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта и по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пушкина.

- 16 июня с 16:30 до 17:00 по улице Зверева от улицы Карла Либкнехта до проспекта Ленина. Маршрут объезда: улица Карла Либкнехта, Октябрьский проспект, проспект Ленина.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».