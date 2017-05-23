Для 9 тысяч выпускников Псковской области 24 мая прозвенит последний звонок

17:22, 23 мая 2017, ПАИ

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в школах Псковской области пройдут торжественные линейки для выпускников. Последний звонок прозвенит для почти 9 тыс. учеников, из них 5 тыс. 807 — выпускники 11-х классов и 3 тыс. 34 — учащиеся 9-х классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Пскове выпускники общеобразовательных учреждений города по традиции соберутся на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора, где будет совершен праздничный молебен, посвященный всем выпускникам, празднику Последнего звонка и святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Слова напутствия в адрес выпускников скажут руководители области и города, митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Затем состоится торжественное шествие школьников по Октябрьскому проспекту. Колонна направится в Зеленый театр, где пройдет Детский хоровой праздник, посвященный Дню букваря.

Кроме того, выпускников ожидает 40-минутное выступление кавер-группы «Космодром» из Санкт-Петербурга. Музыканты исполнят известные российские и зарубежные рок-хиты.