Выставка «И снова в полет» открылась в Великих Луках

17:18, 23 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках в городском художественном салоне открылась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «И снова в полет», приуроченная к 22-й Международной встрече воздухоплавателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Свои работы представили Елена Капелевич, Ольга Аксенчикова и Людмила Лабецкая.

«Каждый год в нашем салоне к Международной встрече воздухоплавателей открывается какая-нибудь новая выставка. Это и фотовыставки, и прикладное творчество. В этом году интересные работы, посвященные теме покорения неба, подготовили мастера декупажа из Риги и Великих Лук», - рассказала директор художественного салона Евгения Соо.

Кроме того, серию работ, посвященную встрече воздухоплавателей, представила и великолукская художница Ирина Алгунова. «На ее картинах полеты на воздушных шарах совершают различные сказочные персонажи», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».