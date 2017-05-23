Пятый класс пожарной опасности ожидается на северо-востоке Псковской области

17:20, 23 мая 2017, ПАИ

24 мая по северо-востоку Псковской области сохранится высокая пожарная опасность. Там ожидается пятый класс пожарной опасности по региональной шкале, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В пресс-службе напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».