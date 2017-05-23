0
13:12
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
08:08
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
17:37
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
16:46
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14:46
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
14:32
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
Еще новости
Происшествия

Пятый класс пожарной опасности ожидается на северо-востоке Псковской области

24 мая  по северо-востоку Псковской области сохранится высокая пожарная опасность. Там ожидается пятый  класс пожарной опасности по региональной шкале, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В пресс-службе напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 3
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
22 мая 2017
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 6
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
14 мая 2017
На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
14 мая 2017
В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
14 мая 2017
Великолукский ОМВД ведёт розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током
13 мая 2017
В Локне 10-летний мальчик госпитализирован, получив удар током

Идет загрузка...