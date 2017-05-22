Заседание Совета общероссийского конгресса муниципалитетов по СЗФО состоится в Пскове

17:43, 23 мая 2017, ПАИ

Заседание Совета общероссийского конгресса муниципальных образований по Северо-Западному федеральному округу пройдет в Пскове августе-сентябре. Такое решение было принято сегодня, 23 мая, на встрече губернатора Псковской области Андрея Турчака, депутата Государственной Думы Александра Козловского и президента ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований», первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктора Кидяева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«Общероссийский конгресс муниципальных образований на сегодня является единственной структурой, системно развивающей институты местного самоуправления», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ранее Александр Козловский презентовал на заседании фракции «Единая Россия» опыт развития местного самоуправления в Великих Луках через институт общественных советников, который заинтересовал депутатов Государственной Думы.